Bilhete Postal

Salvo algum contratempo de última hora, a inclusão de Fernando Medina nas listas do PS é uma excelente decisão do líder do partido, ao convidar, e do atual ministro das Finanças, ao aceitar. Seja qual for o balanço da governação de Costa, não há forma de ignorar o controlo do défice orçamental nem a queda da dívida do Estado para um patamar previsivelmente abaixo dos 100% do PIB. São dois marcos na História da democracia portuguesa, e que têm em Fernando Medina um dos principais responsáveis. A República voltou a preocupar-se com as contas certas, ou seja, em gastar apenas o dinheiro que tem. Ora isso representa uma opção moralmente correta, e que reforça a mensagem de responsabilidade transmitida aos cidadãos eleitores. Por outro lado, reduzir a dívida do Estado, além de ser também a coisa certa a fazer, reduz os encargos do país com os juros, e liberta recursos para que possamos todos viver melhor. Finalmente, coloca-nos um pouco mais a salvo das agruras dos mercados internacionais, que infelizmente a minha geração conhece bem. Claro que a inflação facilitou as contas. Os surtos inflacionistas são a forma clássica de reduzir a dívida dos países. Porém, para que tal tenha acontecido em Portugal com esta intensidade contribuiu seguramente o papel de Medina. A sua continuação na vida pública é uma boa notícia para o país.

Ver comentários