Em poucos meses, Miguel Albuquerque dá uma segunda machadada na credibilidade da República. No dia das eleições regionais, desdisse o que ele próprio tinha dito durante a campanha. Palavra traída assim que os resultados mostraram que faltava um lugar para poder governar sozinho. Tratou-se de uma desvalorização simbólica da palavra que os portugueses não esquecerão. Em geral, o povo, todos nós, achamos que os políticos portugueses andam a ser demasiado poupados com a verdade, mas este estado de espírito raramente é confirmado por um pecado tão concreto. Albuquerque não se importou de ser apanhado em flagrante delito. Isto foi em setembro. Ontem, o líder da Madeira ignorou a jurisprudência virtuosa criada por António Costa, que se demitiu na sequência das suspeitas da ‘Operação Influencer’. Albuquerque diz que vai continuar, apesar de ser arguido num processo que envolve suspeitas muito graves, da corrupção ao atentado ao Estado de direito democrático devido à tentativa de ingerência na comunicação social local. Algo vai mal num país em que um político que considera normal governar nestas circunstâncias atingiu um cargo tão elevado e de tanta responsabilidade. Albuquerque corporiza o que de pior a política tem - e passou a ser um embaixador itinerante do populismo em Portugal: olhamos para ele e vemos que o regime está a apodrecer por dentro.