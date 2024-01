Seja qual for o ângulo pelo qual se analisa a questão, ontem foi um dia importante para a democracia. O considerável esvaziamento da ‘Operação Marquês’ levado a cabo pelo juiz Ivo Rosa deixou-nos a todos, cidadãos de bem e com uma dose regular de bom senso, com um certo amargo de boca. Naquela tarde da leitura da decisão, Sócrates livrou-se de uma série de suspeitas sem chegar, sequer, a julgamento. Ora, o julgamento era precisamente o que todos esperávamos ao fim de vários anos de investigação a um antigo primeiro-ministro em quem o País confiou duas vezes consecutivas. O próprio arguido teria tudo a ganhar com a realização desse julgamento, porque teria aí uma ocasião para provar a inocência que alega desde o início - algo que é, naturalmente, um direito.



É precisamente a forma obsessiva como Sócrates procura impedir toda e qualquer hipótese de julgamento que reforça a estranheza. Então se é inocente faz tudo para evitar ter uma oportunidade de o provar? A decisão de ontem recoloca o tema como ele deve ser: no adágio popular que ficou célebre no início da operação, ‘quem cabritos vende e cabras não tem, de algum lado lhe vem’. Agora, Sócrates tem uma oportunidade de provar que esse adágio é uma falácia. Nós já merecemos a benesse de um julgamento que nos reconcilie com a ideia de justiça e com o espírito da própria democracia.