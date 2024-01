É já depois de amanhã, 1 de fevereiro, que serão divulgados os dados oficiais sobre a dívida do Estado no ano passado. Fruto das condições globais da economia, nomeadamente da inflação, que encheu os cofres do Estado, em conjunto com as opções políticas da dupla Costa-Medina à frente do Governo, e do esforço final possibilitado pelo excedente orçamental, tudo indica que a dívida vai cair, pela primeira vez em muitos anos, abaixo dos 100% do PIB. O nível de endividamento do Estado volta a ser inferior a toda a riqueza produzida num ano. Além deste dado, a todos os títulos notável, é provável que a dívida caia também em valor nominal, ou seja, que o valor absoluto seja inferior ao do ano anterior. Para os leitores que acompanharam a crise financeira global da primeira década do século, seguida do desvario despesista no tempo de José Sócrates, trata-se da recuperação de uma certa decência da coisa pública, além de reduzir a canga dos juros que o País carrega há décadas, libertando recursos para a vida coletiva. Fica provado que a dívida é, mais do que gerível, pagável. Isso é um enorme serviço prestado à democracia, que se desfaz da má fama despesista e se reconcilia com o princípio das contas certas. O compromisso de prosseguir na trajetória da redução da dívida pública é uma exigência mínima para qualquer projeto de governação após a eleição de 10 de março.