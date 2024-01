Contrariemos por instantes o habitual pessimismo português. Rememos contra a maré negra de ceticismo que parece municiar de balas de prata a depressão nacional a que tendemos a ser dados. Se é difícil assimilarmos o óbvio princípio de que a democracia não pode estar em causa quando está simplesmente a funcionar, como acontece atualmente, pelo menos atentemos nas realidades que correm bem e que nos devem encher de orgulho. Se for verdade que comportamento gera comportamento, olhemos por um breve momento, tal como fizemos ontem, para o lado positivo desta fase da vida nacional, que também a há, e puxemos o ânimo para cima. Esta é uma semana de notícias positivas para a economia. Depois da boa-nova da dívida e do défice que o ‘Bilhete Postal’ ontem trouxe, agora foi a vez de ficarmos a conhecer o crescimento económico. Ora, Portugal não só contrariou o fantasma da recessão, como teve no último trimestre do ano o maior crescimento europeu. A pujança do consumo interno nos meses de Natal, e a força avassaladora do turismo que nos enche as cidades de vida, de diversidade e de multidões, traz riqueza, impostos e rendimento. Como modelo económico pode ser pouco, mas se pensarmos na fatura de todas as promessas eleitorais que aí andam até pensamos se não seria melhor continuar sem um Governo que queira mudar esta receita à força.