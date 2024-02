Portugal já foi um país muito mais ligado à agricultura do que é hoje. A evolução da economia afastou-nos dos campos de forma irrevogável. Todos os que continuam a viver da terra acumulam razões de queixa. Nem sempre é fácil descortinar racionalidade na forma como a Europa lida com o setor, e as exigências ambientais por vezes colidem com o imperativo da sobrevivência dos negócios. Numa prova de que os períodos eleitorais são férteis em reivindicações, têm-se multiplicado os setores que erguem a voz a exigir mudanças de política.



O Estado dá ares de estar financeiramente sólido, e isso, mesmo sendo essencialmente transitório, dá azo a todo o tipo de exigências. Dos professores às forças de segurança, as manifestações têm-se multiplicado e alastram a várias áreas da sociedade. No caso dos agricultores, às razões de queixa junta-se o apelo dos movimentos internacionais. As medidas de emergência que o Governo foi a correr aprovar, e ontem anunciou, de valor superior a 500 milhões de euros, não serão suficientes para evitar a escalada dos protestos, até porque as principais organizações do setor se demarcaram, deixando campo aberto para os movimentos inorgânicos, espontâneos, logo mais dificilmente enquadráveis. A agricultura tem vindo a perder valor económico e capital simbólico. Esperemos que nos próximos dias não perca também a razão.