A perda de influência do PCP acentua-se a cada eleição. Afastado dos Parlamentos regionais e com apenas 6 deputados na Assembleia da República, o mundo autárquico é, hoje, o derradeiro reduto do poder comunista. A entrevista dada ontem à CMTV pelo secretário-geral Paulo Raimundo correu-lhe mal. Mostrou como a cara nova dos comunistas enfrenta um daqueles momentos decisivos na vida de uma organização. As sondagens indicam que há um risco real de a CDU perder ainda mais influência e representação parlamentar. Contra esse espectro, esperava-se uma afirmação de energia, ideias novas e ousadia política, em defesa das causas principais do partido. Em vez disso, convenhamos, o comentário feito ao resultado dos Açores não augura nada de bom. Dizer, como disse Raimundo, que as regionais de domingo “acabam com o mito de que a CDU estava em declínio”, quando a coligação comunista voltou a ficar de fora do Parlamento regional, lembra demasiado os tempos em que o PCP ganhava sempre, mesmo quando obtinha uma derrota copiosa. Com a ‘geringonça’ de Costa, o PS deu o abraço de urso ao PCP e esvaziou os comunistas. No Portugal do presente, o Chega abraça grande parte do descontentamento social que se abrigava junto dos comunistas, para quem esta estrada pode já não ter saída.