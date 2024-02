O comportamento eleitoral dos partidos mais pequenos da esquerda depende em grande medida da capacidade demonstrada pelo PS de cativar o voto útil desta área política. Um dos enigmas desta pré-campanha é a forma como a nova liderança socialista deixou crescer a ideia de que está disponível para fazer maioria com os antigos partidos da ‘geringonça’.





Com esta disponibilidade de Pedro Nuno Santos, qual a motivação para que um eleitor do Bloco, do PC ou do Livre possa entregar o seu voto ao PS? Esta perplexidade é ainda maior quando é conhecido o ultimato de Montenegro: só governará se ganhar as eleições. Nada melhor para cativar o voto de esquerda. Uma vitória do PS afasta do Governo o líder da direita. Estranhamente, este argumento não tem tido espaço na campanha socialista. A entrevista de Rui Tavares, do Livre, ontem, à CMTV, é um exemplo de como este enigma socialista dá alento aos pequenos partidos. Rui Tavares representa aquela esquerda serena que procura cativar votos aos desencantados do socialismo, afirmando permanentemente que está disponível para viabilizar o próximo Governo do PS.