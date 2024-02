Uma entrevista aos líderes do PS ou do PSD tem sempre um interesse capital. Trata-se, em ambos os casos, de um potencial primeiro-ministro. Ontem, o líder socialista explicou parte do que pretende fazer se for Governo. A lista de medidas que ficaram prometidas é extensa, mas é relevante elencá-las, porque implicam com a vida de milhões de portugueses. As forças policiais podem esperar negociações sobre os suplementos de risco, mas não receberam garantias. As pensões de reforma vão continuar a subir, e isso é muito relevante para o eleitorado mais idoso. As portagens das SCUT do Interior e do Algarve vão acabar, uma das primeiras medidas de um eventual Governo do PS. Os professores hão de recuperar o tempo de serviço, mas “no quadro de uma legislatura”, ou seja, em 4 anos. As rendas devem ter aumentos limitados a 2%, acrescidos da média de subida de salários. Os hospitais públicos vão ter maior autonomia de gestão, e isso será uma forma de melhorar o Serviço Nacional de Saúde. O IRC não desce. Ouvir Pedro Nuno Santos ou Luís Montenegro numa entrevista como a de ontem, na CMTV, é perceber quais os caminhos alternativos que são propostos para o nosso futuro coletivo. Nesta fase de ruído, é relevante sublinhar os momentos de serviço público em que se fala de propostas políticas para a vida das pessoas. Agora, falta ouvir as ideias de Luís Montenegro.