O PAN, liderado por Inês Sousa Real, é o exemplo acabado da relevância que um pequeno partido pode atingir numa quadro de fragmentação política. A deputada única do PAN na Madeira foi o fiel da balança para construir uma solução de Governo, mas foi também a linha vermelha de racionalidade que obrigou Albuquerque a sair no momento em que foi apanhado nas teias da corrupção.









Este tipo de influência de um pequeno partido funciona como uma espécie de antevisão do que seria um país com o Parlamento totalmente pulverizado.

Ora, um poder deste género no Governo da República é o sonho de muitas organizações partidárias. Será talvez por isso que, apesar da dimensão, o PAN se encontra dilacerado pelas críticas internas. O anterior líder, e rosto inicial do partido, André Silva, atacou a atual direção forte e feio por causa do pacto com o diabo na Madeira, mas não só.





Ontem, na entrevista à CMTV, Inês Sousa Real defendeu a sua obra na proteção animal, na ação contra as touradas, e na defesa de políticas para combater a escassez de água no Algarve.





Eis um partido que coloca “as causas no centro da vida política”, diz a deputada única do PAN.





Veremos se é motivo suficiente para que o eleitorado o mantenha no Parlamento da nação.