A primeira semana de entrevistas na CMTV aos líderes dos partidos com representação parlamentar terminou ontem com Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.









Numa campanha eleitoral tão polarizada, as entrevistas realizadas pelo jornalista Pedro Mourinho têm sido autênticos oásis de conteúdo e de explicação de ideias e dos programas eleitorais.

Contra o princípio da política-espetáculo e contra a ditadura das declarações bombásticas que dominam cada vez mais o espaço público, os eleitores têm encontrado nestas entrevistas informação relevante sobre as diversas propostas para o País, informação essa que, bem vistas as coisas, se tem revelado escassa nestas semanas, e que tenderá a reduzir-se ainda mais.





Quando ontem Mariana Mortágua quase admitiu que Pedro Nuno Santos pode ser melhor primeiro-ministro do que Costa, desde que haja acordo com o Bloco, esse momento fez mais pela clarificação da esquerda que toda a gritaria que tem enxameado a pré-campanha.





Mortágua defenderia certamente esse princípio em todas as áreas da governação. A virtude da entrevista é ter revelado que o partido, com Mariana, aposta no tom pausado e pedagógico da sua líder. Ainda não tinha havido ocasião para entender essa metamorfose do Bloco.