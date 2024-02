Uma entrevista a Rui Rocha, líder da Iniciativa Liberal, é sempre uma excelente oportunidade para refletir sobre o País que temos e o País que queremos. São raras as vozes liberais entre nós, e o que propõem é de tal forma fora da caixa que a simples existência deste partido é uma ótima novidade dos tempos modernos.









Porém, nestas eleições há um tema que retira o genuíno debate de ideias do centro do palco. Falo da opção da Iniciativa Liberal de ficar de fora da AD.

Basta ver a entrevista de Rui Rocha, ontem, na CMTV. Antes sequer de se começar a falar da saúde, dos professores, da queda dos impostos e da privatização da TAP, da RTP e da CGD, houve um tema omnipresente. Quase metade do tempo disponível foi passado a explicar a nega dada à Aliança, com tudo o que lhe está associado - o que será preciso para viabilizar um Governo da AD, quais as condições, que pastas podem estar em jogo.





Ou seja, além de um erro político, ficar de fora da Aliança constitui um enorme ruído eleitoral. E um risco. A confirmar-se a maioria de direita apontada pelas sondagens, uma das questões centrais a 10 de março será saber se os votos liberais serão suficientes para governar. Na ótica do País, está em causa a estabilidade. Na ótica da Iniciativa, pode estar em causa a sobrevivência. A ameaça de Montenegro de só governar se vencer a eleição é um desafio angustiante ao voto útil da direita.