O trabalho de campo do barómetro que hoje publicamos decorreu entre terça-feira e sábado da semana passada, ou seja, já depois da vitória da coligação de direita nos Açores, dos protestos das forças de segurança e dos bloqueios dos agricultores.





Há, portanto, dois traços principais neste conjunto de acontecimentos. Por um lado, uma inesperada força eleitoral do centro-direita nos Açores. Por outro, o reavivar da consciência do conjunto de erros e trapalhadas da governação do PS.