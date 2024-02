Bilhete Postal

Fazendo jus a uma frase do então líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, por alturas da troika, o País parece estar melhor, mas a vida dos portugueses não está melhor. Vem isto a propósito de uma rara desvalorização do fator económico nas análises pré-eleitorais, fator esse que costumava ser entendido como motivação maior para o voto. Desta vez, não deve ser.Senão, vejamos: ainda ontem as previsões da Comissão Europeia davam nota da continuação do crescimento da economia a um ritmo superior à média europeia. Depois do sobressalto da inflação, que chegou a estar fora de controlo, a subida dos preços travou, e os salários recuperam poder de compra perdido nos últimos anos. O desemprego também aparenta estar sob controlo. Em suma, as perspetivas para o futuro estão longe de ser negras, apesar de haver duas guerras sem fim à vista.Este é o mundo das estatísticas. Depois, há a vida real. O desconforto alastrou da falta de casas ao caos nos hospitais, adoecer é um susto e precisar de um serviço público é uma tortura, nas escolas os nossos filhos e netos aprendem aos solavancos, com a Justiça não podemos contar, nas cidades voltou o flagelo dos sem-abrigo e há por aí campos de droga, outra vez, a céu aberto.O País olha-se ao espelho e não gosta do que vê. Desta vez, a economia não vai decidir eleições.