Os debates televisivos entre candidatos ao poder transformaram-se num ritual obrigatório das democracias ocidentais. O tiro de partida foi dado na década 60 do século passado, nos Estados Unidos. Nessa altura, a novidade levou a que se atribuísse a eleição de Kennedy a uma suposta vitória no frente a frente com Nixon. Porém, o amadurecimento da relação dos telespectadores com a televisão complicou os raciocínios simplistas. Há uma infindável lista de duelos fenomenais que foram ganhos por políticos que depois acabaram derrotados nas urnas. A ideia de que a vitória em debates televisivos chega para ganhar eleições é falsa. Hoje em dia, crê-se, até, que os debates funcionam sobretudo junto do eleitorado mais fiel. Esta tese defende que cada um dos candidatos se dirige principalmente aos seus apoiantes, numa espécie de profecia de confirmação. Cada eleitor tenderá a ver qualidades unicamente no político que já era o seu preferido. Convém, por isso, assistir ao debate desta noite, entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, com a necessária reserva. A influência no resultado eleitoral é incerto, até porque a campanha eleitoral será pródiga em surpresas. Porém, o duelo televisivo entre os dois líderes é um momento de consagração da democracia como mecanismo de escolha do poder através do voto popular. Só por isso já vale a pena o serão.