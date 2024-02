Bilhete Postal

Os dois candidatos a primeiro-ministro tiveram ontem à noite um debate muito mais duro e belicoso do que se poderia esperar. Essa é a primeira nota relevante do frente a frente. O tom geral de hostilidade mútua contraria o que muitos telespectadores estariam à espera, conhecendo a personalidade de ambos os líderes partidários.E a verdade é que tudo começou de forma bem diferente. Logo na primeira intervenção, Pedro Nuno Santos deixou a novidade da noite, garantindo que, se a AD ganhar as eleições sem maioria, o PS não viabilizará uma moção de rejeição e deixará o PSD governar. Esse breve sinal de consenso foi varrido de imediato pela sucessão de interrupções, ataques, críticas e acusações mútuas de mentiras e falsidades.Se, na forma, a agressividade foi uma surpresa, nos conteúdos tudo decorreu como se esperava. Pedro Nuno aproveitou todas as oportunidades para dizer que Montenegro não está preparado nem tem experiência de governação. O líder dos sociais-democratas devolveu a crítica, e acusou os socialistas de terem governado mal, e o seu novo líder de o ter feito de forma irresponsável.Ao fim de hora e meia de programa, ficou a sensação de que, se o tom predominante do duelo de ontem à noite se mantiver nos próximos dias, a agressividade verbal da campanha irá escalar. A quem servirá?