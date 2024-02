Chegou ontem ao fim, com Luís Montenegro, a série de entrevistas na CMTV aos líderes dos partidos políticos com representação parlamentar. A série terminou no dia a seguir ao último frente a frente entre candidatos, precisamente o que opôs o presidente dos sociais-democratas ao secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos.









A primeira conclusão a tirar é que uma entrevista a um líder é muito mais informativa e tem muito mais conteúdo do que um debate, cuja lógica acentua a natureza espetacular da política, reduzindo muitas vezes os argumentos ao mero chavão, propício à leitura populista da realidade. É um tema relevante para analisarmos todos em conjunto, depois do frenesim desta pré-campanha, vivida debaixo de uma rara pressão mediática. Talvez por isso, o debate principal deste ano perdeu mais de meio milhão de telespectadores em relação ao duelo de Costa contra Rio.

Nesta derradeira entrevista, o líder da AD acentuou a aposta forte no voto útil da direita, ao voltar a dizer que só governa se ganhar, garantia que vai direta aos eleitores do Chega ou dos liberais, que não querem o PS no poder. Agora, Montenegro sabe que também pode contar, se precisar, com o beneplácito do PS de Pedro Nuno Santos.





O caminho que levará um destes dois homens ao poder continua em aberto, até porque três semanas são uma eternidade em política.