Até onde estão disponíveis a ir PS e PSD no sentido da viabilização de governos minoritários do adversário, caso não haja uma maioria absoluta de deputados no próximo Parlamento? O facto de esta questão se ter instalado no centro da pré-campanha significa que os maiores partidos já se capacitaram que a principal preocupação do eleitorado é a estabilidade governativa.









Porém, não é certo que estejam a lidar com o tema da forma mais eficaz para a clarificação política.

Ao admitir, no debate com Luís Montenegro, de livre e espontânea vontade, que viabilizaria um Governo minoritário da AD, não propondo nem aprovando uma eventual moção de rejeição, Pedro Nuno Santos deixou-se enredar num emaranhado de dificuldades.





A insistência no tema normaliza a ideia de que o PS pode perder as eleições, cria a sensação de que o PSD é o elemento dominante deste ciclo eleitoral, o que está por provar, relativiza o valor de uma eventual maioria de esquerda, e, finalmente, esvazia o tema do receio do Chega, porque a extrema-direita deixa de ser necessária para viabilizar uma AD minoritária.





É por tudo isto que Montenegro criou um tabu que visa unicamente manter o tema na agenda.





Neste primeiro grande caso da campanha, Pedro Nuno Santos meteu-se num beco, de onde é do seu interesse encontrar rapidamente uma saída, e passar à frente.