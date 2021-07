Bilhete postal

Claro que é relevante saber da responsabilidade política do ministro. Mas o principal problema da incrível e triste história da morte de um trabalhador na A6, atropelado pelo carro onde seguia Eduardo Cabrita, é a imagem que o Estado está a dar de si próprio.Só o trabalho dos jornalistas dotem revelado a verdade. O ministro e o motorista não saíram do carro. Foram levados dali numa viatura da polícia. O INEM foi induzido em erro, e isso atrasou o socorro.Ninguém do Governo - nem Marcelo, já agora - falou com a viúva, que se viu sozinha, com duas filhas órfãs. Não foram ao funeral, e enviaram uma coroa fúnebre pela florista. Responsabilizou-se o operário que morreu, e isso atrasa qualquer indemnização.A morte na A6 mostra a face mais desumana de que o Estado é capaz.