Bilhete Postal

Quis o acaso que dois grandes jornalistas contassem ontem, quase ao mesmo tempo, as memórias que trouxeram da reportagem em Kiev.Declaração de interesses: sou grande amigo dos dois, e também chefe de um deles.Francisco Penim, do nosso CM, e Pedro Mourinho, da TVI, fizeram ambos um trabalho seríssimo. Notou-se no olhar dos dois - e conheço-os tão bem - que vêm de lá diferentes."É a vida", disse um florista que continua a trabalhar em Kiev, e cuja história Pedro Mourinho já só teve tempo de contar à chegada a estúdio.A capital da Ucrânia era uma cidade europeia vibrante, disse-se ontem nos telejornais da TVI e da CMTV. Era mesmo - eu estive lá e vi, antes do Europeu de futebol de 2012.Raramente há tanta evidência do mal. Esta guerra tem um lado certo e um lado errado. Putin entra para a galeria dos grandes facínoras da História.