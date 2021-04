A Batalha das Termópilas na Grécia, em 480 a.C., ficou famosa por 300 espartanos – combatentes indomáveis, conhecedores do terreno e muito bem treinados – terem conseguido travar o avanço de um exército persa com mais de 300 mil homens.Cerca de 300 inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – SEF estiveram frente à Assembleia da República para travar um Governo que quer extinguir o serviço apenas ...