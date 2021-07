BE usado por Costa

No crime de lesa-pátria que foi a aprovação da Proposta de Lei do Governo de António Costa para extinguir o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – SEF, a posição mais chocante e insustentável foi a do Bloco de Esquerda.De António Costa já sabemos o que o move: um jogo de xadrez em que a permanência de Eduardo Cabrita no Governo tem o valor de um peão que se vai sacrificar umas jogadas a seguir, conforme seja melhor para uma eventual saída antes das legislativas de 2023, tendo em vista as presidenciais de janeiro de 2026... António Costa já não se move pelo interesse do País (nem do partido): chegou à "fase Cavaco Silva" – só pensa nele próprio.