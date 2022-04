José Luís Carneiro é o novo ministro da Administração Interna e, pela apresentação do Programa do XXIII Governo constitucional, nada coloca em causa a sua reputação de político sensato, prudente e avisado. No que ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – SEF diz respeito, o programa apenas faz menção à "reforma do SEF que garante uma separação orgânica clara entre as funções policiais e as funções administrativas de autorização e documentação de imigrantes".