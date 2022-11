A Polícia Judiciária deteve na quarta-feira 35 suspeitos de pertencerem a uma rede criminosa que contratava trabalhadores estrangeiros para agricultura no Baixo Alentejo. Em causa estão situações de semiescravidão em explorações agrícolas no Alentejo e na região Centro.



Há anos que o sindicato dos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – SEF alerta para a subida assustadora do tráfico de seres humanos na Europa, nomeadamente em Portugal.









