O futuro da Europa, do Projeto Europeu, passa pela imigração - e em mais do que um sentido. Desde logo pela baixa demográfica europeia e pela evidente falta de mão de obra em setores vitais da economia - Portugal que o diga.



Mas também porque é nas questões da imigração que na União Europeia se está a traçar a fronteira entre as famílias políticas que defendem a democracia, as liberdades, o humanismo e o Estado de Direito - e as que fazem da xenofobia, do racismo e da ausência de espírito humanitário o seu modo de vida.









