A intenção do Governo entregar as bases de dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – SEF ao secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, na dependência direta de António Costa, está a levantar objeções no Ministério Público. E com razão: é algo muito sensível, que pode pôr em causa não só a segurança dos dados, como a reputação do país.









Ver comentários