Quando o último Expresso titula “Governo extingue SEF daqui a um ano”, não há duas leituras: quem está no Governo já percebeu que extinguir o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras é, não só muito difícil, como, provavelmente, impossível. Em bom português, um erro colossal!



Não vale a pena bater mais em Eduardo Cabrita, nem rasgarmos as vestes por os deputados na Assembleia aprovarem leis que, para além de más para a segurança do país e para a proteção dos imigrantes, são inaplicáveis no primeiro prazo estabelecido, no segundo, no terceiro.









Ver comentários