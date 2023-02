A reforma do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – a transferência das suas competências e a criação da Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo (APMA) – tem três objetivos: separar as matérias de imigração das questões policiais; manter a segurança nas fronteiras portuguesas, as quais são fronteiras externas de toda a União Europeia;









Ver comentários