Construir CIT

A fuga de 17 imigrantes ilegais marroquinos detidos no Algarve voltou a colocar a ausência de centros de instalação temporária (CIT) na ordem do dia. Previstos da Lei em 1994, nunca foram criados edifícios de raiz para esse fim, tendo os sucessivos Governos do PSD e do PS optado por soluções provisórias nos espaços equiparados - EECIT em Lisboa, Porto e Faro que, de tão maus, tiveram de fechar por absoluta falta de condiç...