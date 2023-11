As razões da queda do Governo, e a forma como essas razões vão ser tratadas na campanha eleitoral de que Portugal irá ser palco a partir de janeiro, têm tudo para alimentar derivas populistas e demagógicas. Tal como noutros países europeus, um dos alvos dos populistas de extrema-direita são as migrações - o que não só é uma indignidade, mas um erro total!









