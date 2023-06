A conclusão das funções sindicais a que me entreguei ao longo de mais de uma década, representando os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – SEF, tem como decorrência o encerramento desta coluna “Posto de Fronteira”. Por ela – e pela total liberdade e independência com que pude escrever e dirigir-me aos leitores do Correio do Manhã ao longo dos anos – quero agradecer, muito sentidamente, aos diretores e aos jornalistas deste jornal, também ele livre, independente e irreverente.









