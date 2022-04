Apesar do consenso que vai do PSD ao PCP sobre o erro que é extinguir o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – SEF, o Governo de António Costa obstina-se em consumá-lo. É um erro que – recorde-se – foi decidido apenas para manter no cargo um ministro da Administração Interna que não teve dimensão política para gerir o choque da morte de um cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa.









