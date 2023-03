O Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF – SCIF-SEF acaba de pedir reuniões à ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e ao ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.



Em causa está, em primeiro lugar, o interesse do país: o aproximar da Jornada Mundial da Juventude e a necessidade de imigrantes para a economia portuguesa, em particular para o turismo, tornam insustentável o adiamento da criação da nova Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo (APMA).









