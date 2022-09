É preciso que os portugueses saibam que os inspetores do SEF, e demais funcionários, se confrontam nos últimos meses com mais trabalho que nunca. O turismo bateu todos os recordes, há cada vez mais estrangeiros a chegar a Portugal para responder a ofertas de trabalho.



Os inspetores do SEF têm-se desdobrado em missões que vão desde a investigação, a verificação de documentação, o combate ao tráfico de seres humanos, até múltiplas ocorrências no controlo de fronteiras.









