Agora que a passagem dos inspetores do SEF para a Polícia Judiciária – PJ é oficial, com a publicação a 2 junho do Decreto-Lei n.º 40/2023, todos – seja os que vão chegar à PJ, seja os que lá estão – devem concentrar-se em trabalhar num futuro bom para a instituição e, sobretudo, para a investigação criminal e segurança do país.









