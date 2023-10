Se houve coisa que o ataque do Hamas a Israel demonstrou, é que até os melhores serviços de informações – a CIA e a Mossad – podem falhar. Pior: podem ser iludidos, induzidos a olhar na direção errada, não perceber o que se está a preparar debaixo do seu nariz. Foi o que se passou na fronteira da Faixa de Gaza com Israel.









Ver comentários