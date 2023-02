Os dias passam-se e o Governo, perdido “em casos e casinhos”, tarda em concretizar políticas. A ministra Ana Catarina Mendes, responsável pela futura Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo (APMA) que irá herdar parte das competências do SEF no acolhimento e documentação dos imigrantes, disse que o “processo de criação” da APMA estaria concluído no final de 2022.









