Melhorar, apesar da ANA

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O sindicato dos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – SEF não engole a sobranceria com que o representante do grupo francês Vinci, que comprou a ANA Aeroportos, fala ao Governo português e, em particular, ao SEF.Há duas semanas – quando o SEF apresentou no aeroporto de Lisboa uma nova área de controlo de chegadas (para os voos do Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Croácia) e o ministro da Administraç...