Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.03.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Não é fácil falar para os que estão na linha da frente. Mas todos temos de nos mobilizar, a começar por nós próprios, para todos os dias estarmos à altura do que a epidemia do coronavírus nos está a fazer passar.Não basta lamentar – com muita razão, diga-se – que o material de proteção individual é escasso e que só vai chegando a conta gotas, o que demonstra falta ...