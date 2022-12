O dia 20 de dezembro de 2022 ficará como a fronteira que separou o antes e o depois do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – SEF.



Nesse dia, no Ministério da Administração Interna, o SEF – que tem a extinção marcada para 2023 – assinou com a Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública e a Polícia Judiciária três protocolos que estabelecem o modelo de cooperação entre as forças e serviços de segurança nacionais no âmbito da reestruturação do sistema português de controlo de fronteiras.









