O fecho do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – SEF é um erro. As notícias recentes comprovam-no.



Os timorenses atraídos para Lisboa com desrespeito dos direitos humanos encontraram uma polícia em desmembramento, sem recursos, nem para os proteger, nem para investigar as redes de imigração ilegal que os exploram.









