O populismo de Costa

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Em Portugal o sindicalismo sofre com a vaga de populismos que varre a Europa. A greve do sindicato dos motoristas de matérias perigosas soltou cá esse discurso, tendo ele chegado pelo Governo socialista de António Costa.Todo o cenário foi montado segundo os melhores princípios do populismo, desde logo na divisão clássica entre "Nós" – o "povo", a "classe média", os "doentes dos hospitais", "os que vão ao supermercado",... < br />