Há uma crise europeia que está debaixo dos nossos narizes e à qual devemos dar atenção: o sistema educativo europeu entrou em decadência, o português incluído, o que significa que a Europa está a perder competitividade à escala global no mais decisivo dos terrenos – o do conhecimento e da ciência. Soube-se na semana passada que o desempenho dos alunos portugueses de 15 anos, tal como o dos europeus da mesma idade, caiu a pique em 2022 nos testes do PISA, a maior avaliação internacional de sistemas educativos.









