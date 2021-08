O rei vai nu nos passaportes

Segundo a imprensa, o Instituto de Registos e Notariado – IRN demora mais de três meses a agendar a emissão de cartões de cidadão, obrigando os cidadãos a longuíssimas horas de espera sem qualquer garantia de que vão ser atendidos.Por outro lado, a emissão de passaportes comuns que é uma atribuição do SEF está a ser tentada a sua transferência para o IRN: neste caso os agendamentos estão a demorar mais de dois meses, quando o prazo para as emissões no SEF era apenas de cinco dias. É caso para dizer que o rei vai nu, e bem nu, quando Eduardo Cabrita e António Costa pretendem extinguir o SEF e transferir as suas funções documentais para o IRN.