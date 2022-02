De prorrogação em prorrogação, a cada mês que passa fica mais claro que a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras não faz qualquer sentido. Se no final da sessão legislativa anterior ficou evidente que o país não suportaria atravessar o Natal em contexto pandémico sem o SEF, também agora, que o Tribunal Constitucional obrigou a repetir as eleições no círculo da Europa, é uma vez mais inequívoco que o normal funcionamento do país ficaria ameaçado se o SEF acabasse em maio.