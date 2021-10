O SEF é indispensável!

O Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – SCIF/SEF irá esta quarta-feira ser ouvido, na Assembleia da República, pelo "Grupo de Trabalho – Reafetação das competências do SEF".Será, pela parte dos inspetores do SEF, uma nova oportunidade para sensibilizar os deputados para o absurdo que seria dar cabo de um bom serviço – que tanto tem contribuído para a segurança dos portugueses e demais europeus – apenas para salvar a cabeça do ministro Eduardo Cabrita na remodelação governamental que está para breve.