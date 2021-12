O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras é uma peça essencial para diferentes políticas estruturais que Portugal terá de pôr em marcha nesta década 2020-2030. Desde logo políticas estruturadas de atração seletiva de vários tipos de imigrantes de diversas zonas do planeta, a começar pela Lusofonia: se algum partido parlamentar não entendeu os primeiros números do Censos 2021, recentemente revelados, os quais mostram uma das sociedades mais envelhecidas do mundo, não tem condições para governar.