O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou na semana passada os diplomas do Governo que criam a Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo e regulam a transição dos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – SEF para a Polícia Judiciária (PJ).



No que diz respeito aos inspetores, o diploma traduz o essencial do que foi negociado com os ministros e, não sendo perfeito, é claramente positivo para os profissionais de uma carreira que vai ser extinta.









