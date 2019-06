Reforçar o SEF

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Inicia-se hoje no Aeroporto de Lisboa o estágio prático de 45 novos inspetores estagiários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – SEF.Apesar de pouco expressivo, este aumento do efetivo é bem vindo, significando um instrumento para zelar melhor pela segurança de Portugal e da União Europeia – e para poupar tempos de espera aos cidadãos de todo o mundo que passam por Lisboa.< br />