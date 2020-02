Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Em Angola, entre 2017 e novembro de 2019, foram registados 89 crimes de tráfico de seres humanos: as autoridades resgataram 217 vítimas, entre elas 125 crianças e 35 mulheres. Estes números – revelados pelo director nacional do Combate ao Crime Organizado e Tráfico de Seres Humanos do Serviço de Investigação Criminal (SIC) em janeiro e noticiados pelo Novo Jornal – representam o combate que Angola está dar a este flagelo. ... < br />